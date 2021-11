Alien: Isolation: Horror-Hit erscheint im nächsten Monat für iOS und Android

Publisher Sega hat bekannt gegeben, dass Alien: Isolation ( ab 12,00€ bei kaufen ) (ursprünglich 2014 veröffentlicht) schon bald für Mobilgeräte erhältlich sein wird. Das Team von Feral Interactive, das auch für die gelungene Umsetzung auf Nintendo Switch aus dem Jahr 2019 (der Test auf 4Players.de kann hier nachgelesen werden) verantwortlich war, bringt das Survival-Horrorspiel nun für iOS und Android in die jeweiligen Stores. Der Release ist für den 16. Dezember 2021 geplant. Laut Sega soll die "komplette Survival-Horror-Erfahrung ohne Kompromisse" geboten werden.Neben dem Hauptspiel, sind auch alle sieben DLCs in der Mobile-Version von Alien: Isolation enthalten – dazu zählen Erweiterungen wie Last Survivor oder Crew Expendable. Passend für Smartphone und Tablet wurde auch eine Touchscreen-Steuerung hinzugefügt. Der Titel kann aber auch weiterhin klassisch mit einem Controller gespielt werden. Preislich wird Alien: Isolation bei 14,99 Euro liegen. In Apples App Store sind die Vorbestellungen bereits gestartet.Letztes aktuelles Video: Coming to iOS and Android