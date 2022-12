Gran Turismo: Nostalgischer Videotrip zum 25-jährigen Jubiläum

Gran Turismo: Rückblick zum 25. Geburtstag

Und die Zukunft?

Ob Fallout, Age of Empires oder der Flight Simulator: Sie alle feierten in diesem Jahr ein großes Jubiläum. Seit dem 23. Dezember gehört auch Gran Turismo dazu.Die überaus erfolgreiche Rennspiel-Reihe von Polyphony Digital erblickte vor so ziemlich genau 25 Jahren auf der ersten PlayStation das Licht der Welt. Seitdem blieben die Entwickler ihrer Vision und den Konsolen von Sony treu.Passend zum Jubiläum gibt es nun von Sony und Polyphony Digital ein entsprechendes Video, welches euch auf eine kleine Reise durch die Geschichte von Gran Turismo mitnimmt. Angefangen natürlich beim ersten Serienteil bis hin zum aktuellen Ableger Gran Turismo 7 , der im März 2022 für die PlayStation 4 und PlayStation 5 erschienen ist.Seit 1997 hat sich Gran Turismo nicht nur qualitativ durchgesetzt, sondern auch beim Thema Verkaufszahlen. Mit Stand vom 16. November 2022 wurden bisher über 90 Millionen Exemplare der Rennspiel-Reihe abgesetzt, was sie zu einer der erfolgreichsten Videospiel-Franchises der Welt macht.Abseits des Videos gibt es außerdem im PlayStation-Blog noch ein paar Dankesworte von Serienerfinder Kazunori Yamauchi, dem heutigen Präsidenten von Polyphony Digital. Darin plaudert er ein wenig über die Vergangenheit, wie er eigentlich zu Beginn etwas anderes machen wollte und wie er schlussendlich zu Gran Turismo gekommen ist."Ich glaube, die "Gran Turismo"-Serie hat immer "Schönheit" verfolgt. Die Schönheit der Autos, die Schönheit der Landschaft, die Schönheit der Beleuchtung, die Schönheit des Fahrens, die Schönheit der Geräusche/Musik und die Schönheit der Grafik. Das "Streben nach Schönheit" ist die Motivation für die Entwicklung von Gran Turismo", so Yamauchi in seinem Beitrag.Das soll auch weiterhin für die Zukunft der Reihe gelten. Details dazu verrät Yamauchi an dieser Stelle natürlich nicht, aber zuletzt deutete er an, dass man intern zumindest über eine PC-Version von Gran Turismo 7 nachdenkt . Darüber hinaus steht im kommenden Jahr die Veröffentlichung der PlayStation VR2 bevor – gut möglich also, dass man das Rennspiel für die virtuelle Realität anpassen wird. Bislang gibt es dazu aber keine konkreten Pläne.