Subnautica: Unterwasser-Survival verzeichnet mehr als fünf Millionen Verkäufe

Das Unterwasser-Survival-Abenteuer Subnautica feiert einen Achtungserfolg: Wie Charlie Cleveland, Gründer des Entwicklerstudios Unknown Worlds, im Gespräch mit Gamesindustry.biz offenbarte, hat sich der Titel plattformübegreifend mehr als fünf Millionen Mal verkauft. Interessanterweise hat man dabei schon die Anzahl der "Käufe" abgezogen, die im Rahmen der zweiwöchigen Kostenlos-Aktion im Epic Games Store entstanden sind. Würde man sie mit einbeziehen, würde Subnautica sogar knapp zehn Millionen Downloads verbuchen.Während man im vergangenen Jahr noch die Erweiterung Below Zero veröffentlicht hat, gibt es derzeit keine Pläne, ob und wie sich das Studio in Zukunft weiter mit seiner erfolgreichen Marke beschäftigen wird. Ursprünglich startete Subnautica im Jahr 2014 im Early Access. Die Vollversion folgte erst Anfang 2018.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4 Xbox One