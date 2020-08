Subnautica: Wird für Switch erscheinen; Subnautica: Below Zero ebenfalls

Unknown Worlds Entertainment wird Subnautica und Subnautica: Below Zero auch für Switch veröffentlichen. Die Umsetzung des Spiels (Unity Engine) wird von Shiny Shoe und Unity Professional Services umgesetzt. Beide Spiele sollen Anfang 2021 auf der Nintendo-Konsole zur Verfügung stehen.Das Unterwasser-Survival-Abenteuer Subnautica erschein 2018 zunächst für PC (nach Early Access) und später für PS4 und Xbox One. Subnautica: Below Zero ist auf PC noch im Early Access.Nintendo: "In Subnautica erkunden die Spieler die Tiefen einer außerirdischen Unterwasserwelt voller Wunder und Gefahren. Sie sammeln Rohstoffe, bauen nützliche Gegenstände, entwischen Raubtieren - und lüften das Geheimnis des Planeten, auf dem sie notgelandet sind. Entdeckernaturen, die ein eiskaltes Abenteuer suchen, können zudem in die Fortsetzung des Spiels eintauchen: In Subnautica: Below Zero erkunden sie das eisige Ökosystem des Planeten 4546B."Letztes aktuelles Video: Subnautica Subnautica Below Zero Nintendo Switch Announce