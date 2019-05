Kingdom Come: Deliverance: "A Woman's Lot" erscheint Ende Mai; Royal Edition mit allen DLCs folgt im Juni - 4Players.de

A Woman's Lot, die vierte Erweiterung für Kingdom Come: Deliverance , wird am 28. Mai 2019 veröffentlicht.Warhorse Studios und Deep Silver stellen "das Los einer Frau" folgendermaßen vor: 'In "A Woman's Lot" schlüpfen die Spieler im Rahmen eines individuellen Quest-Strangs in die Rolle von Theresa in Begleitung ihres loyalen Hundes Tinker. Sie erfahren das einfach Leben in Skalitz und werden im weiteren Verlauf dieser spannenden Geschichte Zeugen des schicksalhaften Raubzugs Sigismunds aus einer vollkommen neuen Perspektive. "A Woman's Lot" stellt das fehlende Puzzleteil in der Geschichte um Skalitz dar, mit dem die Spieler herausfinden, was geschah, bevor Henry bewusstlos aufgefunden wurde.'Am 11. Juni 2019 wird dann die Kingdom Come: Deliverance Royal Edition erscheinen (digital und als Box-Version). Die Royal Edition beinhaltet neben dem Hauptspiel alle bisher veröffentlichten, inhaltlichen Erweiterungen: From The Ashes, The Amorous Adventures of bold Sir Hans Capon, Band of Bastards und A Woman's Lot. Auch das Paket "Treasures of the Past" (Schatzkarten und zusätzliche Rüstungsteile) ist dabei.Letztes aktuelles Video: From The Ashes Trailer