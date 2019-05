Kingdom Come: Deliverance: Royal Collector's Edition für PC, PS4 und Xbox One angekündigt - 4Players.de

Am 25. Juni 2019 wird die Royal Collector's Edition von Kingdom Come: Deliverance für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Den Verkaufspreis haben sowohl die Warhorse Studios als auch Deep Silver nicht verraten.Die Kingdom Come: Deliverance Royal Collector's Edition umfasst die Kingdom Come: Deliverance Royal Edition (Hauptspiel mit allen Erweiterungen und Updates), ein doppelseitiges Poster mit 'A-Woman's-Lot'-Artwork und Weltkarte, eine 15cm hohe Polyresin-Statue "Theresa" (handbemalt in Silber mit Antik-Effekt), ausgewählte Musikstücke des Soundtracks als Audio-CD, eine Anstecknadel mit dem Logo sowie Deliverance - Making of Kingdom Come und Fechtbuch: The Real Swordfighting behind Kingdom Come als Blu-Ray.A Woman's Lot, die vierte Erweiterung für Kingdom Come: Deliverance, wird am 28. Mai 2019 für PC veröffentlicht. Die Konsolen werden erst am 11. Juni 2019 versorgt, "um die bestmögliche Spielerfahrung für alle Spieler bieten zu können".Am 11. Juni 2019 wird zudem die Kingdom Come: Deliverance Royal Edition für 39,99 Euro erscheinen (digital und als Box-Version). Die Royal Edition beinhaltet neben dem Hauptspiel alle bisher veröffentlichten, inhaltlichen Erweiterungen: From The Ashes, The Amorous Adventures of bold Sir Hans Capon, Band of Bastards und A Woman's Lot. Auch das Paket "Treasures of the Past" (Schatzkarten und zusätzliche Rüstungsteile) ist dabei.Letztes aktuelles Video: From The Ashes Trailer