Kingdom Come: Deliverance: Royal Edition des Mittelalter-Rollenspiels steht bereit - 4Players.de

Die Warhorse Studios und Deep Silver haben die Royal Edition ihres Mittelalter-Rollenspiels Kingdom Come: Deliverance am 11. Juni 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Die sowohl digital als auch physisch erhältliche Sonderedition enthält neben dem Originalspiel (zum Test ) auch die Erweiterungen Treasures of the Past, From The Ashes Band of Bastards und A Woman's Lot Spielbeschreibung des Herstellers: "Kingdom Come: Deliverance ist ein story-basiertes Open-World-Rollenspiel, mit dem Spieler ein episches Abenteuer in Böhmen um 1403 a. D. als Teil des Heiligen Römischen Reich erleben. Die Rache für die Ermordung der eigenen Eltern führt den Spieler in der Rolle des Schmiedesohn Heinrich in den Kampf gegen einfallende Truppen, stellt ihn vor spannende Quests und schwerwiegende Entscheidungen. Majestätische Burgen und Schlösser, weitreichende Wälder, aufblühende Städte und noch vieles mehr bestimmen in Kingdom Come: Deliverance das Bild einer mittelalterlichen Welt, die so detailliert noch nie zuvor in einen Videospiel abgebildet wurde."Letztes aktuelles Video: Royal Edition Launch Trailer