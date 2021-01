Kingdom Come: Deliverance: Gerücht: Switch-Umsetzung gesichtet

casanoffi schrieb am 03.01.2021 um 12:52 Uhr

Ich denke, dass man eine Cloud Lösung anstreben wird.

Andernfalls müsste da schon ein Entwickler ran, der von Switch-Ports ne Menge Ahnung hat.

Ich meine, wenn man es richtig anstellt, dann stemmt die Switch Spiele in beachtlicher Qualität, welches man von dem kleinen Ding so nicht erwarten würde.

Doom, Witcher und Wolfenstein sind da nur die Beispiele, die mir spontan einfallen.

Kingdom Come ist ein geiles Rollenspiel, von der Kampfmechanik sehr gewöhnungsbedürftig und sperrig.

Rein vom Gefühl her dürfte das schon ziemlich gut zur Switch passen.

Aber für mich lebt dieses Spiel halt auch von der grandiosen Darstellung...

Am PC kann man da ja aufdrehen, bis die Pipes anfangen zu glühen.