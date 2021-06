Kingdom Come: Deliverance: Switch-Umsetzung wird doch realisiert

Die Anfang des Jahres dementierte Switch-Version von Kingdom Come: Deliverance ab 14,52€ bei kaufen ) wird doch realisiert. In Zusammenarbeit mit Saber Interactive (u.a. Switch-Version von The Witcher 3) wird das Mittelalter-Rollenspiel für die Nintendo-Konsole umsetzt. Ein Termin wurde aber nicht genannt.In der Pressemitteilung heißt es weiter: "Geboren aus einem "glücklichen Irrtum", wie man es nennen könnte, kündigen Warhorse Studios und Koch Media auch die Veröffentlichung von Kingdom Come: Deliverance auf der Nintendo Switch an. Ende 2020 wurde die Kingdom Come: Deliverance Royal Edition für die PlayStation 4 in Japan angekündigt. Aufgrund eines Schreibfehlers wurde das Spiel auch für die Nintendo Switch gelistet, was zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht geplant war. Der "Fehler" wurde sofort behoben, aber die Information verbreitete sich. Das überwältigende Feedback war jedoch augenöffnend und ein wesentlicher Bestandteil bei der späteren Entscheidungsfindung. Saber Interactive, ebenfalls ein Legacy-Studio von Koch Media, hat bereits mehrfach bewiesen, dass sie die richtigen Partner für dieses Vorhaben sind, das Undenkbare denkbar zu machen.""Koch Media und Warhorse Studios freuen sich, den Beitritt der Warhorse Studios zum neu gegründeten Prime Matter-Label von Koch Media bekannt geben zu können. Der erfolgreiche tschechische Spiele-Entwickler - mit seinem von Kritikern hochgelobten Mittelalter-RPG Kingdom Come: Deliverance - verkaufte bis heute fast 4 Millionen Exemplare auf PC, PlayStation 4 und Xbox One und tritt als etabliertes Legacy Studio von Koch Media in das neue Label Prime Matter ein.""Von der Gründung der Warhorse Studios im Jahr 2011 bis zur erfolgreichen Veröffentlichung von Kingdom Come: Deliverance im Jahr 2018 durch Koch Media war es ein langer Weg. Und weil Koch Media uns damals unterstützt hat, freuen wir uns nun, diese Unterstützung zurückgeben zu können und das neu gegründete Label Prime Matter durch unseren Beitritt zu unterstützen", so Tobias Stolz-Zwilling, PR Manager bei Warhorse Studios.Letztes aktuelles Video: Introducing Modding Tools