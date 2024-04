Kingdom Come Deliverance: Enthüllung eines neuen Spiels angekündigt

2018 schickte sichan, ein Rollenspiel-Erlebnis in einer authentischen Mittelalter-Welt zu liefern. Seit dem Release sind jedoch viele Jahre vergangen und einnoch nicht angekündigt. Das könnte sich in wenigen Tagen ändern.Zumindest planen Warhorse Studios, das tschechische Entwicklerstudio, und Publisher Plaion, Teil der Embracer Group, einzu enthüllen. Dabei könnte es sich dem ersten Teaserbild zufolge um die erwartete Fortsetzung von Heinrichs Geschichte handeln, die ja ohnehin noch nicht gänzlich abgeschlossen ist.Bis zur Ankündigung von Warhorse Studios und Plaion dauert es sogar nicht mehr lange: Amsoll das bisher noch titellose Spiel enthüllt werden, wie die Entwickler auf Twitter verraten haben. Den entsprechenden Trailer soll es dann auf dem YouTube-Kanal des Studios geben. Mehr Details will man vorab nicht preisgeben.Das Teaserbild zur Enthüllung, bestehend aus einem Pferd und einem Ritter, verrät allerdings schon, dass man seinen Wurzeln treu bleibt undpräsentieren wird. Ob es sich dabei tatsächlich um ein Kingdom Come 2 handelt, ist zwar nicht bestätigt, aber es liegt durchaus nahe. Immerhin hat sich Kingdom Come Deliverance millionenfach verkauft und bereits 2019 bestätigten die Warhorse Studios, dass man an einem neuen AAA-Projekt arbeitet.Auch der bekannte Insider Tom Henderson bläst ins selbe Kriegshorn: Laut seiner Aussage wirdangekündigt. Spätestens am 18. April wissen wir dann mehr. Weniger authentisch, aber dafür deutlich fantasievoller geht es derweil, ob ein Kauf sich lohnt.