Kingdom Come: Deliverance 2 soll das Spiel werden, was sich die Entwickler schon lange erträumt haben

Das immersive Kampfsystem ist eines der Kernelemente des Spiels.

Wer Untaten begeht, wird auch erkannt

Willkommen im beschaulichen böhmischen Städtchen Kuttenberg, dem zentralen Handlungsort in KCD2.

Die Spatzen pfiffen es schon länger von den Dächern: Jetzt hat Entwickler Warhorse Studios auch offiziell mitden Nachfolger zu seinem populären Mittelalter-RPG angekündigt. Sechs Jahre nach dem ersten Teil geht es also wieder ins ritterliche Schlachtengetümmel.Nachdem sich das Team des tschechischen Entwicklerstudios in dieser Zeit deutlich vergrößert hat, können sich Fans des Franchise folglich auch auf einmit mehr Entscheidungsmöglichkeiten, einer detaillierteren und ausufernderen Spielwelt und einem immersiven Spielerlebnis freuen.So soll das First-Person-Mittelalter-RPG doppelt so groß sein wie sein Vorgänger. Allein die Gesamtlänge dergestiegen. „Vieles von dem, was wir jetzt in dem Spiel zeigen, wollten wir eigentlich schon im ersten Teil machen“, sagt Studiogründer und Creative Director Daniel Vávra, „aber damals hatten wir einfach zu wenig Ressourcen und auch zu wenig Erfahrung.“ Für die Entwicklung von Kingdom Come: Deliverance 2 ist das Team von lediglich elf Personen auf über 250 angewachsen.Das Spielgeschehen findetstatt. Diese Stadt gibt es übrigens tatsächlich: Sie liegt etwa 70 Kilometer östlich von Prag und hat heute etwa 20.000 Einwohner. „Die Stadt ist im Spiel fast ein wenig zu groß geworden“, so Vávra lachend. Nebenbei könnt ihr euch aber auch auf eine abwechslungsreiche Landschaft mit vielen zu entdeckenden Geheimnissen einstellen.Als Ritter Henrygegen diejenigen, die euer Heimatdorf niedergebrannt und eure Familie getötet haben. Mit dabei ist euer Knappe Hans, dessen positive und lebensbejahende Einstellung im krassen Kontrast zu Henrys mürrischem Wesen steht. Im Laufe des Abenteuers entsteht jedoch eine echte Bromance.„Es liegt bei euch, ob ihr die Welt retten oder sie für ihre Sünden bestrafen wollt“, sagt Combat Director Viktor Bocan. Dabei soll das realistische Kampfsystem als eines der Kernelemente des Spiels besondere Anreize schaffen. „Wir wollten es so realistisch wie möglich abbilden – aber nicht einfach nur, um historisch akkurat zu sein, sondern vielmehr, um dem Spieler ein authentisches Erlebnis bieten zu können. Er soll das Gefühl haben,und auf dem Schlachtfeldzu werden. Ihr sollt die Immersion und die Herausforderung spüren.“Auch am sogenannten Crime System hat man gefeilt. Wenn ihr bei einer Straftat erwischt werdet, merken sich die Leute das, und wenn sie euch darauf ansprechen, könnt ihr – ob demütig oder frech – entsprechend reagieren. Habt ihr in einer Region jedoch zu viel angestellt, begegnen euch die LeuteKingdom Come: Deliverance setzt augenscheinlich alles daran, an den beliebten Vorgänger anzuknüpfen – in puncto Opulenz und Realismus zeigt das erste Ingame-Material jedenfalls schon einige Stärken. Etwas gedulden müssen sich Mittelalter-Fans jedoch noch, bevor sie mit Zweihändern ihren Kontrahenten den Schädel spalten und mit Katapulten des Feindes Burgmauern einreißen können. Ein Release ist fürgeplant; das RPG soll auferscheinen. In welche Richtung es hingegen mit einem