Am 14. Mai 2020 hat IMGN.PRO das bereits für PC (zum Test ), PlayStation 4 und Xbox One erschienene Erkundungsabenteuer Kholat auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via eShop kostet 14,99 Euro.In der Spielbeschreibung heißt es: "Ein mysteriöser Tod von neun russischen Wanderern, der zu unzähligen, unbestätigten Hypothesen führte. Der Spieler taucht direkt in die grenzenlose Landschaft des unwirtlichen Uralgebirges ein, um herauszufinden, was wirklich passiert ist. Im Laufe der Ereignisse können Sie auf mehr Spekulationen stoßen als erwartet..."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Switch