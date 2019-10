Call of Cthulhu: Switch-Version startklar - 4Players.de

Mittlerweile ist auch Call of Cthulhu für Switch veröffentlicht worden - als Box-Version und in digitaler Form für 39,99 Euro. Publisher Focus Home Interactive verspricht "das komplette Erlebnis" auf der Nintendo-Konsole.Das Spiel ist im November 2018 bereits für PC, PS4 und Xbox One erschienen. Wie sich das so genannte "RPG-Investigation-Game" auf diesen Plattformen spielt, verrät der Test : Das war eine lange Reise mit Fahrerwechsel: Ursprünglich sollten die Sherlock-Holmes-Macher von Frogwares Call of Cthulhu entwickeln, das schon 2014 angekündigt wurde. Aber dann haben die Styx-Designer von Cyanide die Umsetzung des offiziellen Pen-&-Paper-Rollenspiels von Chaosium übernommen. Dabei ist man allerdings nicht mit einer Gruppe oder in offener Welt unterwegs, sondern erkundet ohne aktive Kämpfe begrenzte Schauplätze als Privatdetektiv.Letztes aktuelles Video: Switch-Launch-Trailer