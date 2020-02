Hearts of Iron 4: La Résistance: Informationskrieg und Ausbau der nationalen Schwerpunkte von Spanien

Am 25. Februar 2020 wird die Erweiterung Hearts of Iron 4: La Résistance (Preis: 19,99 Euro) auf Steam und im Microsoft Store sowie Paradox Store erscheinen. Das Add-on wird u.a. die Möglichkeiten zur Beschaffung von Informationen ausbauen und den spanischen nationalen Focus-Tree umbauen.In La Résistance wird man "Intel" bzw. Informationen mithilfe von Aufklärungsflugzeugen, Geheimdienstnetzwerken (Platzierung von Spionen und Agenten im Informationskrieg) und weiteren Schnittstellen herausfinden können. Man kann dadurch herausfinden, was der Feind im Schilde führt und seine eigene Strategie entsprechend darauf abstimmen. Agenten könnten beispielsweise zur Unterstützung der verbündeten Widerstandsbewegung genutzt werden, um dem Gegner zu schaden. Auch durch die Entschlüsselung feindlicher Kommunikation können kurzfristige Schlachtfeldvorteile erzielt werden. Die Entwickler meinten, dass die Ausbalancierung dieses System ziemlich komplex war, da es nahezu alle anderen Spielelemente beeinflusst.Außerdem wird der spanische Focus-Tree überarbeitet. Erweitert wurden die nationalen Schwerpunkte für das republikanische und nationalistische Spanien. Der spanische Bürgerkrieg kann sich des Weiteren zu einem weitaus größeren Konflikt entwickeln.