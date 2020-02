Hearts of Iron 4: La Résistance: Erweiterung veröffentlicht

"Neue Focus-Trees für Frankreich: Neue nationale Schwerpunkte für das Freie Frankreich und das Vichy-Regime sowie eine Option für Konservative zur Wiederherstellung der alten französischen Monarchie.

Spanische Kampagne mit mehr Tiefgang: Neue nationale Schwerpunkte für das republikanische und nationalistische Spanien sowie ein erweiterter Spanischer Bürgerkrieg, der sich zu einem noch größeren Konflikt entwickeln kann.

Nationale portugiesische Schwerpunkte: Neuer einzigartiger Focus-Tree für Portugal. Die portugiesische Seemacht soll wiederhergestellt werden, um das Übersee-Imperium zu stärken. Spieler können auch in den benachbarten Bürgerkrieg eingreifen.

Spionage: Der Nachrichtendient kann Spione ausbilden, um sich auf bestimmte Arten des Informationskriegs zu spezialisieren und um sie zu Spezialoperationen zu schicken. Sie lassen sich bei speziellen Operationen einsetzen, ebenfalls in den Sektoren Informationskrieg und passiver Widerstand.

Widerstands-Unterstützung: Die Agenten können zur Unterstützung der verbündeten Widerstandsbewegung genutzt werden, um dem Feind zu schaden.

Zusammenarbeitsregierungen: Spieler können ihre Agenten einsetzen, um den Weg von Kollaborateuren zu ebnen und die Lücke zum gesetzten Ziel zu schließen.

Codes knacken: Durch die Entschlüsselung feindlicher Kommunikation können kurzfristige Schlachtfeldvorteile erzielt werden.

Aufklärungseinheiten: Nützliche Informationen können von Aufklärungsflugzeugen in nahegelegenen Gebieten sichergestellt sowie Panzerwagen bei der Ermittlung und der Bekämpfung eingesetzt werden.

Neue Musiktitel"

Für Hearts of Iron 4 ist die Erweiterung La Résistance veröffentlicht worden (19,99 Euro). Im Zentrum des Add-ons stehen der Geheimdienst und die Beschaffnung von Informationen. Man kann Spione trainieren und einsetzen, um spezielle Missionen durchzuführen, Codes zu knacken, Geheimnisse zu stehlen und Widerstandsaktivitäten in den besetzten Ländern der eroberten Verbündeten zu unterstützen. Außerdem bekommen Frankreich, Spanien und Portugal mehr Schwerpunkte bzw. Tiefgang.Paradox: "Eine Eroberung ist nie einfach, aber das 20. Jahrhundert bringt neue Herausforderungen mit sich. Mehr Infrastruktur bedeutet mehr Möglichkeiten für taktische Störungen. Das Radio verbindet Saboteure und Freiheitskämpfer über das besetzte Gebiet. Es ist nie schwer, gewillte Kollaborateure zu finden, doch erfordert es viel Arbeit, ihnen zu sagen, wo es lang geht. Widerstandskämpfer, Spezialagenten und Quislinge finden sich jetzt allesamt in Hearts of Iron 4: La Résistance."Letztes aktuelles Video: La Resistance Release TrailerWeitere Features gemäßg Paradox:Zusammen mit Hearts of Iron 4: La Résistance ist das kostenlose Update "Husky" auf Version 1.9 veröffentlicht worden. Obacht: Speicherstände aus Version 1.8.2 sind nicht mit Version 1.9 kompatibel. Das Change-Log findet ihr hier