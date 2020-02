Plague Inc: Evolved: Epidemie- und Seuchen-Simulation in China überraschend verboten

Plague Inc., ein überaus erfolgreiches Strategiespiel, in dem Krankheitsausbrüche und Seuchen simuliert werden, ist in China von der "Cyberspace Administration" des Landes verboten und aus den App Stores entfernt worden. Das Spiel soll Inhalte enthalten, die gemäß der chinesischen Bestimmungen illegal sind. Konkrete Angaben zu den Gründen wurden laut Entwickler Ndemic Creations aus Großbritannien nicht gemacht, aber sie wollen in Kontakt mit der "Cyberspace Administration" treten, um die Situation zu bereinigen. Aktuell sei nicht klar, ob die Entfernung des Spiels mit dem anhaltenden Ausbruch des Coronavirus zusammenhängt, mit dem (nicht nur) China konfrontiert ist.Plague Inc. ist ein großer kommerzieller Erfolg. Das mittlerweile acht Jahre alte Spiel zählt weltweit über 130 Mio. Spieler und war seit vielen Jahren das beliebteste kostenpflichtige Spiel in China. Laut Ndemic Creations zeichnet sich das Spiel "durch eine intelligente und ausgeklügelte Simulation aus, die die Spieler dazu anregt, über ernsthafte Probleme der öffentlichen Gesundheit nachzudenken und mehr darüber zu erfahren." Die Entwickler heben hervor, dass die pädagogische Bedeutung von Plague Inc. wiederholt von Organisationen wie der CDC (Centers for Disease Control and Prevention) anerkannt wurde und sie mit großen Gesundheitsorganisationen in Bezug auf die Eindämmung und die Kontrolle von COVID-19 zusammenarbeiten würden.Außerhalb von China sind die beiden Spiele des Unternehmens (Plague Inc. und Rebel Inc.) weiterhin verfügbar.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer