Plague Inc: Evolved: Neuer Spielmodus in Planung: Kampf gegen den Ausbruch einer tödlichen Krankheit

In Plague Inc. wird bekanntlich simuliert, wie sich ein Virus, Pilz, Bakterium etc. auf der Welt verbreiten und die Weltbevölkerung dezimieren bzw. auslöschen kann. Seit der Coronakrise (Covid-19) hören die Entwickler immer häufiger die Frage, ob sie nicht auch ein Spiel oder einen Spielmodus entwickeln können, in dem es darum geht, einen Krankheitsausbruch zu verhindern und damit die Welt vor dem Ausbruch einer tödlichen Krankheit zu retten. Solch ein Modus befindet sich tatsächlich in Produktion, bestätigten die Entwickler . Hierbei müssen die Spieler das Gleichgewicht zwischen der Bewältigung des Krankheitsverlaufs und der Stärkung der Gesundheitssysteme sowie durch Maßnahmen zur Kontrolle der Ausbreitung aufgrund realer Aktionen (Triagierung, Quarantäne, soziale Distanzierung und Schließung öffentlicher Dienste) herstellen. Der Spielmodus entsteht in Zusammenarbeit mit Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO), des Global Outbreak Alert and Response Network etc. Der neue Modus soll kostenlos für alle Spieler von Plague Inc. zur Verfügung gestellt werden.Im Namen aller Spieler von Plague Inc. haben die Entwickler (Ndemic Creations) außerdem eine Spende in Höhe von 250.000 Dollar getätigt , die zwischen der Coalition of Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) und dem COVID-19 Solidarity Response Fund der Weltgesundheitsorganisation aufgeteilt wurde.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer