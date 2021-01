Plague Inc: Evolved: Die Heilung: In der (kostenlosen) Erweiterung versucht man eine tödliche Pandemie stoppen

"Mach Jagd auf die Krankheit: Schicke Forschungsteams los, um Patient null zu finden, verfolge die Ausbreitung der Krankheit und unterstütze lokale Gegenmaßnahmen.

Kontrolliere den Ausbruch: Setze Maßnahmen wie Kontaktverfolgung, Lockdowns und Grenzschließungen ein, um die Ausbreitung zu begrenzen, während du Menschen zum Händewaschen motivierst und Krankenhäuser auf den Ernstfall vorbereitest.

Unterstütze die Wirtschaft: Schlecht durchdachte Quarantäne-Maßnahmen werden die Menschen kaum Folge leisten. Setze auf Zeitarbeit oder andere Hilfsprogramme, um dir eine breitere Unterstützung in der Bevölkerung zu sichern.

Entwickle einen Impfstoff: Erforsche, produziere und verteile einen Impfstoff, um die Krankheit aufzuhalten. Achte dabei auf eine möglichst effektive internationale Zusammenarbeit, um die Entwicklung zu beschleunigen."

Für die PC-Version von Plague Inc: Evolved ist die Download-Erweiterung Plague Inc: Die Heilung (Plague Inc: The Cure) veröffentlicht worden. Im Gegensatz zum Hauptspiel muss die Weltbevölkerung nicht mit Bakterien, Viren und Co. dezimiert werden, sondern man versucht eine tödliche Pandemie mit allen Mitteln zu stoppen - vor dem realen Hintergrund der grassierenden Covid-19-Pandemie."Erweitere Testkapazitäten, führe eine Maskenpflicht ein, stelle Länder unter Lockdown oder erforsche experimentelle Behandlungsmethoden in der bisher größten Erweiterung von Plague Inc.", schreiben die Entwickler (Ndemic Creations), die diese Spielversion mit der Hilfe von Gesundheitsexperten aus aller Welt umgesetzt haben, darunter die WHO, CEPI und GOARN.Plague Inc: Die Heilung ist für alle Spieler von Plague Inc. kostenlos, bis Covid-19 unter Kontrolle ist. Die Download-Erweiterung kann auf der entsprechenden Steam-Website freigeschaltet werden.Letztes aktuelles Video: The Cure TrailerFeatures (laut Hersteller):