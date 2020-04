Darkest Dungeon: The Butcher's Circus: PvP-Erweiterung nach Aprilscherz angekündigt

Screenshot - Darkest Dungeon (Linux) Screenshot - Darkest Dungeon (Linux) Screenshot - Darkest Dungeon (Linux) Screenshot - Darkest Dungeon (Linux) Screenshot - Darkest Dungeon (Linux) Screenshot - Darkest Dungeon (Linux) Screenshot - Darkest Dungeon (Linux)

Die Entwickler von Darkest Dungeon haben den Aprilscherz wahrgemacht und den PvP-Modus (Spieler-gegen-Spieler) offiziell angekündigt. In Darkest Dungeon: The Butcher's Circus gibt es einen neuen Standort im Dorf, den Zirkus der Metzgerin. Dort darf man an PvP-Kämpfen mit Teams aus vier Helden teilnehmen, ohne dabei seine Helden aus der Kampagne zu riskieren. An die Multiplayer-Duelle ist ein Rangsystem geknüpft. Die Download-Erweiterung soll im Mai erscheinen."Schalte Banner-Komponenten frei und nutze deine Kreativität, um deine eigene Duellanten-Heraldik zusammenzustellen. Plane mit neuem gladiatorischen Zubehör, das in Kämpfen gegen andere Helden den entscheidenden Unterschied ausmachen kann", schreiben die Entwickler. Versprochen werden ebenfalls Erzählerwitze von Wayne June und neue Soundeffekte von Power Up Audio.