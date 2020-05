Darkest Dungeon: The Butcher's Circus: Start der kostenlosen PvP-Erweiterung auf Steam

Screenshot - Darkest Dungeon (Linux) Screenshot - Darkest Dungeon (Linux) Screenshot - Darkest Dungeon (Linux) Screenshot - Darkest Dungeon (Linux) Screenshot - Darkest Dungeon (Linux) Screenshot - Darkest Dungeon (Linux) Screenshot - Darkest Dungeon (Linux)

Am heutigen 28. Mai 2020 werden die Red Hook Studios mit The Butcher's Circus die vierte DLC-Erweiterung für ihr Taktik-Rollenspiel Darkest Dungeon auf PC veröffentlichen. Das ursprünglich als Aprilscherz lancierte Add-on kann ab heute Abend kostenlos via Steam heruntergeladen werden. Darüber hinaus hat man ein Gratis-Wochenende für das Hauptspiel (zum Test ) angekündigt, das im selben Zeitraum auch mit einem deutlichem Rabatt ageboten werden soll.In Darkest Dungeon: The Butcher's Circus gibt es einen neuen Standort im Dorf, den Zirkus der Metzgerin. Dort darf man an Mehrspieler-Kämpfen (PvP) mit Teams aus vier Helden teilnehmen, ohne dabei seine Helden aus der Kampagne zu riskieren. An die Multiplayer-Duelle ist ein Rangsystem geknüpft. "Schalte Banner-Komponenten frei und nutze deine Kreativität, um deine eigene Duellanten-Heraldik zusammenzustellen. Plane mit neuem gladiatorischen Zubehör, das in Kämpfen gegen andere Helden den entscheidenden Unterschied ausmachen kann", schreiben die Entwickler. Versprochen werden ebenfalls Erzählerwitze von Wayne June und neue Soundeffekte von Power Up Audio.