Monstrum: Prozedural generierter Survival-Horror erscheint auch für Switch - 4Players.de

Überlebe bei jedem Spieldurchgang in einer anderen Umgebung und fliehe vor einem anderen Monster

Nutze alles, was du findest, um die Monster auszutricksen und vom Schiff zu fliehen

Verstecke dich, lenke das Monster ab und laufe, aber lass dich dabei nicht von den zahlreichen Fallen erwischen

Bleib am Leben oder beginn von vor"



Das auf einem verlassenen Frachtschiff verortete Survival-Horrorspiel Monstrum wird neben PlayStation 4 und Xbox One auch für Nintendo Switch umgesetzt, wie Publisher SOEDESCO bekannt gibt . Die Konsolenadaptionen des 2015 für PC und Oculus Rift veröffentlichten Titels von Team Junkfish sollen sowohl als Download als auch im Einzelhandel erscheinen. Ein Veröffentlichungstermin wurde nicht genannt.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer SwitchÜber Monstrum: "Auf einem verfallenen Frachtschiff gestrandet, wirst du von einem der schrecklichen Jägern Monstrums gejagt, während du nach einem Ausweg suchst. Tod bedeutet Tod. Wenn du in Monstrum stirbst, beginnst du wieder ganz von vorne. Da jedes von ihnen seine eigene Strategie und seine eigenen Fähigkeiten und Schwächen hat, musst du deinen Verstand einsetzen, um deinen Verfolger in der prozedural erzeugten Umgebung des Schiffes zu überlisten. Kannst du Monstrum überleben?Inhalte: