Monstrum: Der Horrortrip auf Hoher See beginnt Ende Mai auf PS4, Xbox One und Switch

Am 22. Mai 2020 werden Team Junkfish und SOEDESCO das bereits für PC und Oculus Rift erschienene Survival-Horrorspiel Monstrum auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen - vorerst allerdings nur digital, da die physische Veröffentlichung aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden musste. Im Microsoft Store kann man den Titel bereits mit zehn Prozent Rabatt (26,99 Euro statt 29,99 Euro) vorbestellen, im eShop zumindest auf die Wunschliste setzen.Spielbeschreibung des Herstellers: "In Monstrum wachen die Spieler gefangen auf einem riesigen verlassenen Frachtschiff auf, ohne dass sie wissen, wie sie dorthin gekommen sind. Sie werden von einem schrecklichen Jäger gejagt und müssen das Schiff nach Hinweisen und Werkzeugen für ihre Flucht durchsuchen. Da sie komplett machtlos gegen das umherstreifende Biest sind, können sie nur durch Ablenken, Verstecken oder Verlangsamen der Kreatur überleben. Den Spielern bleibt nur eine Chance. Permadeath und keine Checkpoints bedeuten, dass sie von Anfang beginnen müssen, wenn sie getötet werden - man sollte sich also nicht erwischen lassen!Nicht nur das verfahrenstechnisch generierte Schiff sorgt dafür, dass du verloren bist im Labyrinth der Räume, Wege und Gegenstände, die sich in jedem neuen Spiel ändern, sondern auch das Monster, das dich jagt, agiert zufällig ... mach dich also bereit für das Unerwartete." Mit Monstrum 2 soll Ende des Jahres bereits ein Nachfolger erscheinen.Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer PS4 Xbox One Switch