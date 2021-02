Rust: Wir stürzen uns ins Survival-Abenteuer

Wir hatten uns Rust kurz nach seiner Veröffentlichung im Early Access angesehen, einen ausführlichen Test zum Erscheinen von Version 1.0 aber verpasst. Nachdem das Survival-Abenteuer zuletzt allerdings vielerorts von sich reden machte, sind wir genau wie viele Andere noch einmal darauf aufmerksam geworden und nehmen deshalb gerade an dem harten Überlebenskampf teil, um ihm voraussichtlich Ende dieser Woche eine Wertung zu verpassen.Auf einem Roleplay-Server konzentrieren wir uns dabei auf den friedlichen Auf- und Ausbau unserer kleinen Basis - was durchaus unterhaltsam, aber auch mit unangenehmen Tücken verbunden ist. Zu den besten Spielen seiner Art gehört Rust bislang jedenfalls nicht, aber wir sind auch gespannt, was uns in den kommenden Tagen noch erwartet.Solltet ihr selbst nicht nur auf fremden Servern spielen wollen, sondern überlegt einen eigenen zu mieten, wollen wir euch an dieser Stelle außerdem auf 4Netplayers verweisen, wo ihr Server zu verschiedenen Preisen mieten und nach Belieben konfigurieren könnt.Letztes aktuelles Video: Softcore Gamemode Update