Rust: Umfangreiche Spielszenen von PS4 Pro und Xbox One

Wer sich fragt, wie das derzeit immer noch beliebte Survival-Spiel Rust wohl in der kürzlich angekündigen Konsolen-Umsetzung aussieht, bekommt jetzt eine Antwort: Double Eleven gestattet vor allem auf der PS4 Pro einen umfangreichen Einblick und hat Spielszenen in einem Umfang von knapp 18 Minuten aus dieser Fassung veröffentlicht.Etwas knapper fällt die Vorstellung der Xbox-Fassung aus, doch präsentiert man immerhin noch etwa sieben Minuten Material aus dieser Fassung.Wer sich lieber persönlich einen Eindruck verschaffen will, kann sich auf der offiziellen Webseite für eine Beta auf Xbox One und PS4 registrieren, die noch bis Ende März laufen soll.Wir haben uns kürzlich am PC ebenfalls etwas intensiver mit Rust auseinandergesetzt. Ob und wie uns der kooperative Überlebenskampf gefallen hat, erfahrt ihr im Test Letztes aktuelles Video: Console Edition 6 Minuten Spielszenen von der Xbox One