Rust: Console Edition erscheint im Mai in drei Versionen für PS4 und Xbox One

"Die Rust Standard Edition und die Rust Day One Physical Edition (49,99 Euro) enthalten das Basisspiel mit einen Vorbesteller-Bonus, der ein "Future Weapons and Tools Pack" enthält. Überlebenskünstler, die sich eine physische Ausgabe von Rust sichern wollen, können diesen Bonus auch bei einer Vorbestellung der Day-One-Edition bei ausgewählten Händlern erhalten.

Die Rust Deluxe Edition (59,99 Euro) begrüßt Spieler und Spielerinnen mit einem treffend benannten Willkommenspaket (im Wert von 14,99 Dollar), das das Basisspiel, drei Tage Early-Access-Zugang, Zugang zur geschlossenen Beta, Zugang zum Staging Branch und das "Future Weapons and Tools Pack" enthält.

Die Rust Ultimate Edition (79,99 Euro) bietet den eifrigsten Fans die Features der beiden vorherigen Editionen, enthält aber zusätzlich eine ultimative und verbesserte Version des Welcome Packs, 1.100 Rust Coins (Wert 10 Dollar) und ein Elite-Combat-Skin-Pack, damit man für Neulinge und Veteranen so bedrohlich wie möglich aussehen kann."

Der Termin der Konsolen-Versionen steht fest: Rust wird am 21. Mai 2021 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Das kompetitive Multiplayer-Survivalspiel erscheint in digitaler Form und in Zusammenarbeit mit Publishing-Partner Koch Media auch in physischer Form. Die verfügbaren Varianten sehen wie folgt aus (laut Hersteller):Die Rust Console Edition basiert auf der PC-Version von Rust wurde aber von Publisher und Entwickler Double Eleven als eigenständiges Erlebnis konzipiert und speziell für Konsolen optimiert.Letztes aktuelles Video: Console Edition Out May 21stMark South, Chief Operating Officer bei Double Eleven, erklärt: "Rust ist und bleibt das Baby und die Idee von Facepunch Studios und wir sind extrem dankbar, dass wir das, was sie gemacht haben, heranziehen können, um unsere eigene Konsolenfassung ihres unglaublichen Spiels zu entwickeln. Unsere Konsolen-Editionen von Rust sind natürlich das Rust, wie es die Leute kennen, aber unter der Haube - wo wir die letzten Jahre viel Zeit investiert haben – wird von uns ein außergewöhnliches Rust-Erlebnis geschaffen, das für Konsolen und ihre Spielerinnen und Spieler entwickelt wurde. Wir freuen uns darauf, Feedback zu bekommen, wenn die Fans noch in diesem Frühjahr einsteigen können."