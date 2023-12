Thief: The Dark Project: Mod-Projekt The Black Parade wurde zur Mod des Jahres 2023 gewählt

Thief: The Black Parade ist die beste Mod des Jahres 2023

Die beste Zeit, um die Mod selbst auszuprobieren

Mods können ein Spiel ewig lang am Leben erhalten. Das beste Beispiel ist in diesen Tagen, eine riesige Modifikation für das 1998 veröffentlichte. Von der ModDB-Community wurde das Fan-Projekt nun zurgewählt.Hierzulande erschien Thief: The Dark Project einst vor vielen Jahren alsund war einer der Vorreiter von Stealth-Action aus der Feder des legendären Entwicklerstudios Looking Glass. Trotz seines für damalige Zeitenwar Thief nie ein Millionenseller und verschwand nach zwei Nachfolgern von der Bildfläche. Fans haben den Meisterdieb aber nie vergessen, darunter auch ein aktueller Level-Designer von den Arkane Studios.Jahrelang hat Romain Barrilliot neben seiner Vollzeitbeschäftigung bei Arkane Lyon zusammen mit Freunden angearbeitet. Am 30. November 2023 war es dann soweit: Die Modifikation wurde sowohl via ModDB als auch im Forum Through the Looking Glass veröffentlicht – und mit Begeisterung aufgenommen.Thief: The Black Parade ist im Grunde genommen ein, basierend auf dem technischen und spielerischen Grundgerüst des Originals. Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle des Diebesanwärters Hume und müsst euch durchschleichen. Neben neuen Gadgets haben die Modder außerdem die künstliche Intelligenz verbessert, 28 vertonte Charaktere hinzugefügt, ein Smalltalk-System implementiert und vieles mehr. Der Schwierigkeitsgrad ist insgesamt ziemlich knackig, unter anderem raten die Entwickler dazu, erst das Original gespielt zu haben, ehe man sich mit The Black Parade auseinandersetzt.Nach nicht einmal einen Monat konnte die Modifikation einen mehr als nurhinterlassen. Bei Mod DB stimmte die Community ab und wählte Thief: The Black Parade kurzerhand zur besten Mod des Jahres 2023.Falls euch in den Langfingern juckt, könnt ihr Thief: The Black Parade weiterhin. Ihr benötigt jedoch ein Exemplar von Thief: The Dark Project, welches ihr glücklicherweise aktuell sehr günstig bekommt. Sowohl bei Steam als auch bei GOG erhaltet ihr das Stealth-Spiel derzeitAnschließend könnt ihr euch die Modifikation herunterladen und der Anleitung im Forum Through the Looking Glass folgen. Falls ihr übrigens noch einebesitzt, könnt ihr auch diese verwenden, sofern ihr sie mit Fan-Patches ein wenig in die Moderne holt.Neben Thief: The Black Parade arbeitet Romain Barrilliot derzeit außerdem. Dessenist aber noch einige Jahre entfernt.