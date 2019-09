Rockstar Games: Eigener Launcher für PC-Spiele steht bereit - 4Players.de

thormente hat geschrieben: ? vor 23 Minuten Wenn du Steam akzeptierst in der jetzigen Form, dann ist das pro Steam und lässt sich darauf reduzieren. Entweder bist du gegen alle Launcher oder heisst sie alle herzlich willkommen auf deiner Platte. Wenn du Steam akzeptierst in der jetzigen Form, dann ist das pro Steam und lässt sich darauf reduzieren. Entweder bist du gegen alle Launcher oder heisst sie alle herzlich willkommen auf deiner Platte.

Nein, genau das ist nicht der Fall. Du hast absolut gar nichts von dem was ich geschrieben habe verstanden.Ich heise ALLE Launcher willkommen, solange ich nicht gezwungen werde, diese zu nutzen. Was ich nicht gutheiße ist wenn ich Spiel X nur bei Launcher X kaufen kann, und Spiel Y nur bei Launcher Y.Warum kann ich Spiel X nicht bei Launcher Y kaufen? Hm? Wenn Launcher Y 10% mehr abverlangt, dann darfs bei Launcher Y ja gerne auch 10% mehr kosten. Hab ich kein Problem damit.Aber das ist ja genau der Punkt, den du offensichtlich nicht verstehst.Ich versuchs nochmal anders:Wenn Steam 30% nimmt und das Spiel auf Steam 100? kostet, dann kriegt der Publisher 70?Wenn Epic 15% nimmt und das Spiel auf Epic 80? kostet, dann kriegt der Publisher 70?Wenn GoG 20% nimmt und das Spiel auf GoG 84? kostet, dann kriegt der Publisher 70?Wenn die hauseigene uPlay-Platform 0% nimmt (schöngerechnet, selbst machen kostet ja bekanntlich nichts) 70? kostet, kriegt der Publisher 70?.Preisunterschiede sind doch nix neues. Sofern es noch Retail gibt (also eine Pappschachtel mit einem Store-Key drin), kostet das Spiel bei Mediamarkt 60? und bei Gamestop 70?... da geht das komischerweise. Woher kommen da die Preisunterschiede?Warum also nicht auf allen 4 Platformen anbieten? Für den Publisher wäre dann egal, ob du das Spiel auf Steam, Epic oder GoG kaufst, aber der Kunde hätte eine Wahl. Und man hätte eine viel größere Reichweite.Ach, da war ja noch was... wenns nicht der eigene Launcher ist, kann man nicht so gut Nutzungsdaten abgreifen.