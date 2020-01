Rockstar Games: Äußert sich zu Steuervorteilen, die eigentlich kleinen Entwicklern helfen sollten

Die Organisation "TaxWatch UK" prangert Rockstars Inanspruchnahme von Steuererleichterungen an. Wie pcgamesn.com berichtet, habe sich der Publisher erhebliche Vorteile durch das VGTR-Programm verschafft, welches eigentlich zur Hilfe kleinerer Entwickler-Studios gedacht gewesen sei. Daher fordert TaxWatch-UK-Direktor George Turner eine "dringende" Reform des Programms.Ganze 37% der Steuererleichterungen in Englands Videospiel-Industrie seien im Zeitraum 2018/19 an Rockstar geflossen. Laut des Reports der Steuerwächter habe Rockstar insgesamt 80 Mio. Pfund aus dem Programm für sich veranschlagen können - und das, obwohl die Firma in den vergangenen vier Jahren keinerlei Körperschaftssteuern gezahlt habe. Rockstar sieht seine Handhabe des Themas erwartungsgemäß weniger kritisch. In einem Statement an vg247.com erklärte ein Sprecher des Unternehmens:"Das Programm der UK, ein breites Spektrum kreativer Industrien mit Steuererleichterungen im Wachstum zu unterstützen, ist erwiesenermaßen ein Erfolg. Das Programm hat direkt darin resultiert, dass Rockstar Games seine Investitionen ins Vereinigte Königreich signifikant erhöht hat und so über 1.000 hochqualifizierter Langzeit-Jobs in London, Lincoln, Yorkshire und Schottland geschaffen hat. Dieses Investment sowie der Erfolg britischer Videospiele, die vom Programm unterstützt wurden, trägt nicht nur einen signifikanten Beitrag zur Wirtschaftskraft sowie Steuereinnahmen bei, sondern hilft auch dabei, die Position der UK an der Spitze der Videospiel-Entwicklung bis weit in die Zukunft zu festigen."Auch der Branchenverband UKIE kritisierte laut vg247.com die Beschwerde, da aktuell beinahe ein Drittel der in der Branche Beschäftigten vom Programm profitiere. Mit einem Punkt hat TaxWatch UK allerdings unbestritten Recht: Rockstar Games ist ein extrem erfolgreiches Unternehmen: Grand Theft Auto 5 z.B. (vom britischen Rockstar North) war in den USA das kommerziell erfolgreichste Videospiel der Dekade ( zur News ).