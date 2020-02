Rockstar Games: Mitbegründer Dan Houser verlässt das Studio

Take-Two Interactive, der Mutterkonzern von Rockstar Games, hat einen namhaften Abgang verkündet. Mitbegründer und Vizepräsident Dan Houser wird Rockstar Games am 11. März 2020 verlassen. Houser hatte sich bereits seit Frühjahr 2019 eine Pause gegönnt. Sein Bruder (Sam Houser) bleibt weiter an der Spitze des Studios. Er soll aktuell keine Pläne haben, das Studio zu verlassen.Dan Houser war Produzent und Autor bei Rockstar Games. Er wirkte u.a. an den Geschichten sämtlicher GTA-Teile (ab Grand Theft Auto: London 1969) mit und war federführend für Bully, Red Dead Redemption sowie Max Payne 3 verantwortlich. Auch an Red Dead Redemption 2 war er beteiligt.In der Ankündigung von Take-Two heißt es, dass sie sehr dankbar für seine Arbeit wären. Gründe für seinen Abschied wurden nicht genannt. Das Studio wird sich weiterhin auf aktuelle und zukünftige Projekte konzentrieren.