Rockstar Games: Arbeitet zusammen mit Video Games Deluxe an einem Triple-A-Titel für VR mit offener Welt

Das australische Studio Video Games Deluxe hatte schon einmal mit Grand-Theft-Auto-Macher Rockstar Games kooperiert, um ein VR-Projekt abzuliefern: L.A. Noire: The VR Case Files Dualshockers.com berichtet über eine weitere Zusammenarbeit, dank der ein "bahnbrechendes" Spiel für VR entstehen soll.Auf dem Studio-Auftritt von Video Games Deluxe auf dem Karriere-Netzwerk Linked in wird verraten, dass es sich um einen "AAA-Open-World-Titel" handle. Dementsprechend sucht der Entwickler derzeit nach weiteren Mitarbeitern im Bereich "Senior Programmers, Engine Programmer, Designer und Animator". Genauere Details zum Spiel oder Infos zu unterstützten VR-Plattformen gibt es noch nicht, aber das Studio weist auf seine bereits siebenjährige Kooperation mit Rockstar hin. Da Take-Two-CEO Strauss Zelnick vor einiger Zeit erwähnt habe, dass die mittlerweile langen Lücken zwischen Rockstar-Releases verkürzt werden sollen, könnte der VR-Titel noch vor Grand Theft Auto 6 erscheinen, so das Magazin.