Rockstar Games: Updates für GTA Online und Red Dead Online in den Startlöchern

Die letzten Inhaltsupdates für GTA Online und Red Dead Online wurden schon vor einiger Zeit veröffentlicht. Beide Spiele von Rockstar Games, die u.a. aufgrund der Covid-19-Pandemie von mehr Spielern als jemals zuvor gespielt wurden (laut Hersteller), sollen demnächst neue Updates erhalten.Am 28. Juli wird Red Dead Online mit einem Update inklusive einer neuen Tätigkeit im Grenzland versorgt. Als neue Rolle wird die "Naturkunde" eingeführt. Darüber hinaus wird es in den kommenden Monaten einen neuen Outlaw-Pass, weitere von der Community gewünschte Features (nicht näher benannt), Fehlerbehebungen etc. geben. Später in diesem Jahr soll der Online-Western mit einer weiteren Rolle ergänzt werden.Das Sommerupdate für GTA Online soll ebenfalls in den Startlöchern stehen. Es wird einen laut Rockstar "breiten Mix aus verschiedenen Inhalten der (...) Aktivitäten des Spiels" bieten. Konkreter wurden die Entwickler allerdings nicht. Dafür soll später ein weiteres großes Update mit einem Raubüberfall an einem neuen Schauplatz erscheinen. Es soll das bisher größte Update für das Spiel überhaupt sein. Rockstar Games : "Dank eurer Einsendungen über unsere offiziellen Feedback-Kanäle haben wir zahlreiche häufig nachgefragte Features in den letzten Updates hinzugefügt - darunter Musikinstrumente in Red Dead Online oder die Möglichkeit, eure gesamten Geschäfte in GTA Online über das Hauptkontrollterminal zu verwalten und mehr. Weitere eurer Vorschläge werden in dem kommenden Wochen den Weg in unsere Spiele finden, also bitte lasst uns euer Feedback weiterhin über die Feedbackseiten von GTA Online und Red Dead Online zukommen.""Wir sind darüber hinaus auch bestrebt, dass unsere Spiele allen Spaß bereiten und so sicher wie möglich vor Moddern, Cheatern, Hackern und denjenigen sind, die andere Spieler belästigen wollen. Deshalb sind wir dieses Jahr in beiden Spielen schon gegen hunderttausende Spieler vorgegangen, die beim Verletzen unserer Communityrichtlinien erwischt wurden. Bitte unterstütze uns dabei, unsere Community zu schützen, damit sie allen Spaß bereitet, indem ihr jede Form des Cheatens entweder direkt im Spiel oder über unsere Kanäle im Internet für Red Dead Online und GTA Online meldet."