Rockstar Games: Gerücht: Bully 2 zum dritten Mal eingestellt, um mehr Mitarbeiter für GTA und Red Dead zu haben

Die Entwicklung von Bully 2 ist im Jahr 2017 allem Anschein nach ein drittes Mal eingestellt worden, damit sich die Mitarbeiter von Rockstar Games auf andere bzw. größere Projekte konzentrieren konnten.Die Meldung aus der Rockstar-Gerüchteküche stammt von Dualshockers und fußt auf Angaben von Tez2 und Yan2295 - zwei ehemalige Rockstar-Games-Insider, die immer wieder Details über die Zukunft oder frühere Pläne des Unternehmens durchsickern ließen. Kürzlich behauptete Tez2 , dass die Vorproduktionsphase für Grand Theft Auto 6 im Jahr 2015 begann, dann aber zwei Jahre später aufgrund des großen Arbeitsaufwands für Red Dead Redemption 2 und für Bully 2 verlangsamt wurde. Letztlich traf die Unternehmensleitung die Entscheidung, Bully 2 (wieder) einzustellen und den Fokus ganz auf Grand Theft Auto 6 und Red Dead Redemption 2 zu legen. Yan2295 bestätigte die Behauptung von Tez2 auf Reddit . In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Gerüchte über Bully 2 ( wir berichteten mehrfach ).Red Dead Redemption 2 erschien im Oktober 2018 für Konsolen. Die PC-Version folgte ein Jahr später. Aktuell arbeitet Rockstar Games an der stetigen Erweiterung von GTA Online als Bestandteil von Grand Theft Auto 5 und an der Next-Gen-Version von GTA 5 & GTA Online. Ob für Red Dead Redemption 2 ein Next-Gen-Update erscheinen wird, ist noch unklar.Es gibt auch immer wieder unbestätigte Berichte über GTA 6. Während die ehemaligen Insider glauben, dass das Spiel fast 60 bis 70 Prozent des Entwicklungsstadiums überschritten hat, ist z.B. Jason Schreier von Bloomberg der Ansicht , dass sich Grand Theft Auto 6 nach wie vor in den frühen Stadien der Entwicklung befinden würde und nicht in absehbarer Zeit auf den Markt kommen wird. Die Umsetzung von GTA 5 + GTA Online im nächsten Jahr für PlayStation 5 und Xbox Series X spricht jedenfalls eher für die Sichtweise von Jason Schreier.