Rockstar Games: Gerüchte um die GTA Remastered Trilogy (GTA 3, Vice City, San Andreas) verdichten sich

Die GTA Remastered Trilogy ( vgl. Gerücht ) soll im Herbst 2021 für Konsolen erscheinen, dies berichtet Kotaku basierend auf Informationen von vertrauenswürdigen Quellen.Laut Bericht werden Remaster-Versionen von Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City und Grand Theft Auto San Andreas realisiert. Alle drei Spiele werden unter Verwendung der Unreal Engine neu aufgelegt und werden eine Mischung aus "neuer und alter Grafik" bieten. Eine Quelle, die behauptet, einen Teil der Spiele in Aktion gesehen zu haben, sagte, dass sie die Grafik an eine stark modifizierte Version eines klassischen GTA-Titels erinnert hätte. Die Benutzeroberfläche der Spiele wird ebenfalls aktualisiert, behält aber den gleichen klassischen Stil bei. Laut Kotaku sollen die Remaster-Fassungen den GTA-Spielen der PS2-Ära "so weit wie möglich treu bleiben". Die Entwicklung wird wohl von Rockstar Dundee (Schottland) geleitet.Die Pläne rund um diese remasterten GTA-Titel sollen sich im vergangenen Jahr aufgrund der anhaltenden Covid-19-Pandemie verschoben haben. Ursprünglich sollte die Remaster-Trilogie zusammen mit den Next-Gen-Versionen von GTA 5 und GTA Online erscheinen - vielleicht sogar als "Treue-Bonus". Dann änderten sich die Pläne und nun sollen die drei Remaster-Titel Ende Oktober oder Anfang November für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC, Stadia und Smartphones erscheinen - wobei die Umsetzungen für PC und Smartphones wohl erst Anfang 2022 startklar sein könnten, weil die Entwickler momentan die Konsolen-Versionen stärker im Auge haben.Offiziell angekündigt wurde die GTA Remastered Trilogy bisher nicht.