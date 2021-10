Rockstar Games: Gerüchte und Hinweise: Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition

🚨 BREAKING:



Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition logos!



Source: https://t.co/keKhEoUTNa



— GTA News 🔴 RockstarINTEL.com (@GTAonlineNews) October 5, 2021





The new upcoming GTA Trilogy achievements have been revealed by @alloc8or on @GTANet for GTA3, Vice City and San Andreas.



It appears some of these are new and some are reused, nonetheless Big Foot is making a debut again! We've compiled all the ones revealed in all three images



— GTA News 🔴 RockstarINTEL.com (@GTAonlineNews) October 5, 2021





The Rockstar Games Launcher on PC has just had an update! And with it... #GTATrilogy



— GTANet (@GTANet) October 5, 2021

Im Rockstar Launcher (PC-Programm) und im Social Club sind Hinweise auf die Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition aufgetaucht - es wurden sowohl Texte als auch Bilder und Achievements entdeckt ( GTAForums.com ). Auf den gefundenden Logos sind Grand Theft Auto 3: The Definitive Edition, Grand Theft Auto Vice City: The Definitive Edition und Grand Theft Auto San Andreas: The Definitive Edition zu erkennen. Weitere Hinweise lassen darauf schließen, dass die jeweiligen Editionen auf der Unreal Engine basieren werden. Rockstar Games hat die Spielesammlung bisher nicht offiziell angekündigt.Schon im August gab es Gerüchte über Remaster-Versionen von Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City und Grand Theft Auto San Andreas ( wir berichteten ). Alle drei Spiele werden unter Verwendung der Unreal Engine neu aufgelegt und werden eine Mischung aus "neuer und alter Grafik" bieten. Eine Quelle, die behauptet, einen Teil der Spiele in Aktion gesehen zu haben, sagte, dass sie die Grafik an eine stark modifizierte Version eines klassischen GTA-Titels erinnert hätte. Die Benutzeroberfläche der Spiele wird ebenfalls aktualisiert, behält aber den gleichen klassischen Stil bei. Laut Kotaku sollen die Remaster-Fassungen den GTA-Spielen der PS2-Ära "so weit wie möglich treu bleiben". Die Entwicklung wird wohl von Rockstar Dundee (Schottland) geleitet.