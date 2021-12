Rockstar Games: Gerücht: Stand eine Ankündigung von Bully 2 bei den Game Awards zur Debatte?

Bully 2 was expected as a potential surprise reveal at #TheGameAwards last week after some people have been shown some material alluding to a reveal soon.



Information is a bit blurry at the moment, and I have to be quite vague here, but if I hear more I will report on it. pic.twitter.com/OF53pU5Y8C



— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 13, 2021

Seit mittlerweile mehreren Jahren gibt es immer wieder Gerüchte und Spekulationen rund um einen Nachfolger zum Action-Adventure Bully. In der jüngeren Vergangenheit war es wieder etwas ruhiger rund um das Spiel geworden. Doch allem Anschein nach wäre es beinahe zu einer Ankündigung im Rahmen der diesjährigen Ausgabe von The Game Awards gekommen.Das behauptet zumindest der bekannter Insider Tom Henderson, der sich vor allem durch korrekte Leaks rund um die Shooter-Serien Battlefield und Call of Duty einen Namen gemacht hat. Er meldete sich vor kurzem via Twitter zu Wort und hatte dies zu sagen: "Bully 2 wurde als eine Überraschungsenthüllung bei The Game Awards in der vergangenen Woche erwartet. Einige Leute hatten vor kurzem einiges an Material gesehen, das eine solche Enthüllung vermuten ließ. Die Informationslage ist derzeit etwas verschwommen, daher muss ich hier etwas vage bleiben. Sobald ich jedoch mehr erfahre, werde ich umgehend darüber berichten."Die ganze Sache sollte man natürlich mit einer gewissen Vorsicht genießen, zumal eine Stellungnahme seitens des Entwicklerstudios Rockstar Games bisher aussteht, wobei man dort Gerüchte traditioniell nicht kommentiert. Erst im vergangenen Jahr kursierten Meldungen , denen zufolge Rockstar die Arbeiten an Bully 2 angeblich eingestellt habe, um mehr Ressourcen für GTA 6 und Red Dead Redemption 2 freizuräumen.