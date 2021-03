Batman: Arkham Knight: Hinweis auf Next-Gen-Update

Plant man bei den Rocksteady Studios ein Next-Gen-Update für Batman: Arkham Knight ( ab 14,21€ bei kaufen ) ? Darauf lässt zumindest ein Screenshot schließen, der in einen Artikel bei Xbox Wire eingebunden wurde: Wie Wccftech meldet, erkennt man dort das Spiele-Cover mit einem X|S-Aufdruck, der in der Regel darauf hinweist, dass der Titel ein Update für die Nutzung an den beiden neuen Konsolen erhalten hat und entsprechend optimiert wurde.Bisher wurde ein solches Next-Gen-Update weder offiziell von Warner angekündigt noch ausgeliefert. Allerdings merkt auch Wccftech an, dass es sich bei dem Bild lediglich um einen Testbereich handeln könnte, in dem Icons zufällig platziert werden. Richtig ist aber auf jeden Fall die Angabe, dass Batman: Arkham Knight derzeit im Game Pass verfügbar ist.Letztes aktuelles Video: December Update Trailer Season of Infamy Most Wanted Expansion