Batman: Arkham Knight: Komplette Trilogie bei Steam aktuell im Angebot mit 85 Prozent Rabatt

Batman: Arkham Collection: Drei Spiele für den Preis einer Pizza

Gegen Batman kämpfen wie inist so gar nicht nach eurem Geschmack? Dann werdet doch einfach zu Batman, und das geht aktuell richtig günstig. Anlässlich von Bruce Waynes Geburtstag erhaltet ihr derzeit beiauf die komplette Arkham-Trilogie einenBevor sich Rocksteady mit dem aktuellen Suicide Squad-Spiel die Finger verbrannte, hauchte das britische Studio innerhalb von sechs Jahren dem Superhelden-Genre neues Leben ein. Wer diese Spiele seinerzeit verpasst hat, oder erst seit kurzem über einen Gaming PC verfügt, kann dienun für weniger als 9 Euro nachholen.Am 19. Februar istzur Welt gekommen – zumindest jener von Earth-One. Bekanntermaßen gibt es aber noch viele weitere Batmans und Bruce Waynes, denn immerhin reden wir hier von Comics, weshalb es manchmal gar nicht so einfach ist, ein allgemeingültiges Datum zu finden. Nichtsdestotrotz nutzt Warner Bros. Games die Gelegenheit, um die Batman-Spiele auf Steam ins Rampenlicht zu rücken.Nebenund verschiedenen Lego-Spielen ist auch dieim Angebot. Für aktuell gerade einmalerhaltet ihrundinklusive sämtlicher veröffentlichter. Wer sich also schon immer einmal als dunkler Rächer beweisen und die größten Verbrecher Gothams in die Schranken verweisen wollte, kommt hier voll und ganz auf seine Kosten.Das ungeliebte Stiefkind der Arkham-Spiele,von Warner Bros. Montreal, ist übrigens nicht Teil der Collection. Stattdessen könnt ihr das Prequelfür 4,99 Euro erwerben – ohne die DLCs. Der, welcher unter anderem eine Story-Erweiterung rund um Mr. Freeze beinhaltet, gibt es für weitere 4,99 Euro obendrauf.Den Spielerzahlen von Batman: Arkham Knight dürfte das aktuelle Angebot entgegenkommen: Obwohl das Spiel bereits gut neun Jahre auf dem Buckel hat, sind aktuellmit dem Batmobil unterwegs, als im erst Anfang Februar 2024 veröffentlichten Suicide Squad: Kill the Justice League. So richtig in die Gänge kommt der Loot-Shooter derzeit noch nicht, was auch an den vielen Problemen liegt, wieverrät.