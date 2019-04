This War of Mine: Hat sich mittlerweile über 4,5 Mio. Mal verkauft - 4Players.de

Die 11 bit Studios melden, dass sich This War of Mine mittlerweile über 4,5 Millionen Mal weltweit verkauft hat, und zwar zusammengerechnet auf allen Plattformen (PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One, iOS und Android). Die meisten Verkäufe erzielte das Anti-Kriegsspiel in den USA. Der "kleinste Markt" war die Weihnachtsinsel (australisches Außengebiet). Dort wurde ein Exemplar verkauft (Bevölkerung: 1.402; Stand: 2010). Unseren Test der PC-Version findet ihr hier Die Entwickler spendeten außerdem mehr als 500.000 Dollar an War Child - aus den Verkäufen der gleichnamigen Erweiterung (War Child Charity DLC). Last but not least ist die eigenständige Erweiterung "This War of Mine: Stories - Father's Promise" nun auch für iOS und Android (1,99 Dollar) erhältlich.Letztes aktuelles Video: What would you do with 500k dollars