This War of Mine: Dritte Story (DLC) angekündigt: Fading Embers - 4Players.de

Die dritte Episode aus dem Season Pass von This War of Mine wird "Fading Embers" heißen und soll am 6. August 2019 für PC und Mac erscheinen. Die Erweiterung wird auch einzeln erhältlich sein (3,99 Euro).Die Hauptfigur in dem Szenario ist Anja. In einem Kriegsgebiet lebend und mit einer schweren Bürde auf ihren Schultern, versucht sich Anja selbst die Frage zu beantworten, was wichtiger ist - das Überleben des menschlichen Erbes oder das Überleben eines Menschen.Die Geschichte konzentriert sich auf Entscheidungen, die zu mehreren Enden führen können. Die unterschiedlichen Enden waren notwendig, um die übergeordnete Frage zu beantworten, was den größeren Wert hat - Dinge, die von Menschen gemacht wurden und das Leben überdauern sollen oder das Leben eines Menschen selbst.Letztes aktuelles Video: Stories - Fading Embers Teaser