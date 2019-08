This War of Mine: Dritter Story-DLC veröffentlicht: Fading Embers - 4Players.de

Die dritte Episode "Fading Embers" aus dem Stories-Season-Pass von This War of Mine ist für PC und Mac erschienen. Sie ist auch einzeln für 3,99 Euro erhältlich Die Hauptfigur in dem Szenario ist Anja. In einem Kriegsgebiet lebend und mit einer schweren Bürde auf ihren Schultern, versucht sich Anja selbst die Frage zu beantworten, was wichtiger ist - das Vermächtnis eines Volkes zu sichern oder Menschenleben zu retten."Der DLC enthält neue Schauplätze in der Stadt Pogoren und deren Umgebung, neue Unterkünfte, in denen Menschen leben können, einige Verbesserungen an den Schauplätzen des Originalspiels, neue spielbare Überlebende und neue Bürger Pogorens. Das wichtigste Merkmal ist jedoch der Aufbau von 'Fading Embers': Der DLC ermöglicht Spielern völlig neue Wege, die Handlung zu erleben, und bietet darüber hinaus eine nicht lineare Handlungsstruktur mit verschiedenen Enden, die von den Entscheidungen der Spieler abhängig sind. Da sich dieser DLC um das Vermächtnis und das kulturelle Erbe eines Volkes dreht, enthält er außerdem neue Gameplay-Mechaniken. So können beispielsweise Kunstgegenstände gesammelt werden, über deren Schicksal der Spieler entscheidet."Lead Artist Tomasz Kisilewicz beschreibt den Kern des DLC folgendermaßen: "Die neue Episode der Reihe 'This War of Mine: Stories' beschäftigt sich mit dem Thema kulturelles Erbe und wie dessen Bedeutung durch den Krieg beeinflusst wird. Sollte Kulturgut selbst in den dunkelsten Tagen unter allen Umständen geschützt werden? Oder ändert sich unsere Sichtweise in Sachen Kunst und Kultur, wenn wir an unsere Grenzen kommen und Hungersnöte allgegenwärtig sind? Kann man den künstlerischen Wert von Gemälden, Skulpturen und seltenen Bücher ignorieren und sie stattdessen ausschließlich als Mittel betrachten, um das eigene Überleben zu sichern? Was bedeutet es, wenn wir unseren eigenen Untergang hinauszögern könnten, indem wir derartige Dinge zerstören? Heiligt der Zweck die Mittel? Mit derartigen Dilemmas werden wir unsere Spieler konfrontieren."Letztes aktuelles Video: Stories - Fading Embers Trailer