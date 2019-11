This War of Mine: "Final Cut Update" mit neuen Inhalten und Verbesserungen für PC veröffentlicht - 4Players.de

Zum fünften Jubiläum der PC-Version von This War of Mine ist das kostenlose "Final Cut Update" via Steam und GOG.com veröffentlicht worden. Es ist das letzte Inhaltsupdate für das Spiel von den 11 bit studios. Bugs und Fehler sollen aber noch aus der Welt geschafft werden, sofern welche auftreten.Das Inhaltsupdate umfasst ein neues Szenario, einen weiteren Charakter und alle Orte der Stories-DLCs für das Hauptspiel (inkl. Events und Quests). Außerdem werden einige klassische Schauplätze überarbeitet. Mit dabei sind auch Grafikverbesserungen, 4K-Anpassungen der Benutzeroberfläche und die Unterstützung des Bildschirm-Seitenverhältnisses 21:9. Die "Vanilla-Version" kann ebenfalls gestartet werden (Rechtsklick auf das Spiel in der Steam-Bibliothek -> Einstellungen -> Beta).This War of Mine: Final Cut repräsentiert das Ende einer Ära für 11 bit studios. Der Art Director Przemyslaw Marszal, der für den Stil verantwortlich ist, sagt: "Wir wollten diesem Phänomen den letzten Feinschliff verpassen. Es hat uns zu dem Team gemacht, das wir heute sind - furchtlos in Sachen Kreativität und Business. Und es hat uns den Weg in die Zukunft geebnet. Die fantastische Unterstützung unserer Gaming-Community hat einen großen Teil zu unserem Erfolg beigetragen, also bestand nie ein Zweifel daran, dass dieses Update kostenlos sein muss. Der Final Cut ist für uns der Epilog dieser einzigartigen Serie, die This War of Mine für uns darstellt. Das Spiel wird immer einen besonderen Platz in unseren Herzen einnehmen und ich weiß nicht, welche Ideen die Zukunft bringen wird. Der Final Cut ist aber auf keinen Fall unser finales Werk, denn unsere kreativen Köpfe haben sich bereits neuen Herausforderungen angenommen. Wir freuen uns auf das, was kommt."Letztes aktuelles Video: Final Cut Free Update Official Trailer