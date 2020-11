This War of Mine: Switch-Update mit den fehlenden Episoden; Test-Wochenende auf Steam

"The Last Broadcast: Du stehst in der Rolle eines Radiomoderators vor einem moralischen Dilemma und musst entscheiden, ob die Wahrheit wirklich jeden Preis wert ist."

"Fading Embers ezählt die Geschichte von Anja, die in einem Kriegsgebiet lebt und entscheiden muss, was ihr wichtiger ist - das Vermächtnis der Menschheit oder das Überleben eines Mannes."

Die Switch-Version von This War of Mine ab 16,89€ bei kaufen ) (Complete Edition) erhält mit einem größeren und kostenlosen Update die noch fehlenden Story-Episoden "The Last Broadcast" und "Fading Embers".Passend zum sechsten Jubiläum des Grundspiels wird die Complete Edition noch bis Ende November mit Rabatt angeboten. An diesem Wochenende findet außerdem ein kostenloses Probe-Wochenende auf Steam statt.