One Piece: Unlimited World Red Deluxe – Segel setzen zum absoluten Spottpreis

Wer aufgrund der dramatischen Entwicklungen im Manga gerade wieder voll imist, stößt auf derund beijetzt auf ein besonders verlockendes Angebot.Auf beiden Plattformen hat man nämlichauf einen Spottpreis reduziert:bekommt ihr das gut gealterte Piraten-Abenteuer derzeit hinterher geworfen. Die genaue Ersparnis unterscheidet sich zwar minimal, lohnenswert ist die Aktion aber in jedem Fall, egal, ob ihr auf dem PC oder der PlayStation mit den Strohhüten in See stechen wollt.Wie bereits erwähnt, ist die Preisdifferenz nahezu nicht vorhanden: Auf der PlayStation bekommt ihr One Piece: Unlimited World Red Deluxe derzeit fürund spart damit satteim Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung. Wer als Pirat standardmäßig am PC unterwegs ist und deshalb lieber bei Steam zuschlagen möchte, zahltund bekommt damit immer nocherlassen – ebenfalls ein beachtlicher Rabatt.heißt es aber schnell sein: Das Angebot läuft nur noch bis heute, demAuf der PlayStation könnt ihr euch hingegen noch bis zum 21. März um 00:59 Uhr Zeit lassen, bevor das 2014 (beziehungsweise in der Deluxe Edition 2017) veröffentlichte Abenteuer von Ruffy und seinen Freunden wieder zum Normalpreis erhältlich ist.Mit den zehn Jahren auf dem Buckel gehört es zwar zu den älteren Ausflügen der Strohhut-Piraten, kann sich im Vergleich zu aktuelleren Veröffentlichungen wieodernichtsdestotrotz immer noch sehen lassen. Statt der aus dem Manga und Anime bekannten Geschichte erlebt ihr hier einaus dem Leben der Crew rund um den zukünftigen Piratenkönig inklusive zwei frischer Charaktere, erdacht vonhöchstpersönlich.Spielerisch erwartet euch ein, bei dem ihr nicht nur Ruffy selbst, sondern auch seine Gefährten steuern dürft und ihre typischen Fähigkeiten mit Schwertern, Füßen, Zwille, Klimataktstock oder Teufelsfruchtkräften im Kampf gegen widerspenstige Widerlinge einsetzen könnt. Keine Piraten, aberbekommt ihr im jüngstgeboten.