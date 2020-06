Megadimension Neptunia VII: Anime-Rollenspiel erscheint Ende Juli auf Switch

Neue Funktionen! Charaktere verbinden sich nun für mächtige Attacken und zerschlagen gegnerische Teile, um Spezialangriffe zu deaktivieren.

Mach die Schurken mit einer zweiten Transformation im NEXT-Modus fertig - mit neuen Spezialfähigkeiten und einem neuen CPU-Kostüm!

Kämpf dich mit neuen CPUs und Charakteren durch drei Dimensionen und drei Geschichten!

Hol dir Spezialgegenstände in einem vom Klassiker 'Spelunker' inspirierten Dungeon-Minispiel!

Am 28. Juli 2020 werden Idea Factory und Compile Hearts das bereits für PlayStation 4, PC sowie VR-Systeme erschienene und auf Steam bis dato "äußerst positiv" bewertete Anime-Rollenspiel Megadimension Neptunia VII auch für Nintendo Switch veröffentlichen. Im eShop kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen. Der Preis wird 29,99 Euro betragen, wobei in den ersten drei Verkaufswochen ein Launch-Rabatt von 20 Prozent gewährt werden soll. Bis auf den nicht mehr erhältlichen Million-Arthur-DLC sollen auch alle für PS4 und PC veröffentlichten Zusatzinhalte auf Switch zum Kauf bereitstehen.Spielbeschreibung des Herstellers: "Eine neue Gruppe hat quasi über Nacht Gamindustris CPUs ausgetauscht und Neptune ist weg! Gefangen in einer dezimierten neuen Dimension, schließen sich die Nep-Schwestern einer mysteriösen CPU an, um die Zero Dimension zu retten. Gelingt es ihnen, unzählige Dimensionen zu retten und in Gamindustri wieder für Ordnung zu sorgen?"Als Kernelemente werden genannt:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer Switch