Devolver Digital: Eigene Pressekonferenz auf der E3 2019 geplant - 4Players.de

Auch Devolver Digital wird in diesem Jahr wieder eine - höchstwahrscheinlich ziemlich unkonventionelle und satirische - Pressekonferenz auf der E3 2019 veranstalten. Die Pressekonferenz wird am 10. Juni um 04.00 Uhr beginnen (Ortszeit in Los Angeles: 9. Juni um 19.00 Uhr). Im vergangenen Jahr standen SCUM, My Friend Pedro und Metal Wolf Chaos XD im Mittelpunkt ( wir berichteten ).Spekulationen: Eine Ankündigung von Shadow Warrior 3 wäre durchaus denkbar. Der zweite Teil wurde 2015 zur damaligen E3 vorgestellt und im Oktober 2016 veröffentlicht. Serious Sam 4: Planet Badass und EITR sind ebenfalls mögliche Kandidaten für die E3-Pressekonferenz.