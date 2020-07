Devolver Digital: Direct-Präsentation für den 11. Juli angekündigt

Devolver Direct streaks toward the future's future on Saturday, July 11 at 12PM Pacific via @Twitch! #checkalook pic.twitter.com/xkDnaWsfGC



— Devolver Digital (@devolverdigital) July 1, 2020

Der für seine unorthodoxen E3-Pressekonferenzen berüchtigte Spielehersteller Devolver Digital hatte bereits angekündigt, sich auch in diesem Jahr durch COVID-19 nicht von seiner Tradition abhalten zu lassen (wir berichteten ). Inzwischen gibt es mit dem 11. Juli 2020 um 21 Uhr auch einen konkreten Termin für die Devolver Digital Direct genannte sowie auf Twitch und Steam übertragene Präsentation:Dazu heißt es vom Veranstalter: "Inmitten einer bahnbrechenden Flut von langweiligen, digitalen Showcases will Devolver Digital mit der diesjährigen Devolver Direct am 11. Juli um 21:00 Uhr MESZ die Messlatte für überbewertete Marketingvideos noch höher legen. Das siebtbeste Indie-Spiele-Label wird sich erneut an die Arbeit machen und mit einer vorab aufgezeichneten Live-Präsentation auf Twitch und Steam komplett steilgehen.Das diesjährige Showcase setzt die Tradition der übertriebenen Versprechungen fort. Es lockt mit Enthüllungen zu neuen Spielen, Gameplay-Neuigkeiten, Ankündigungen von Veröffentlichungsterminen und besonderen Gästen aus der Branche, die dabei helfen, die wichtigen Marketing-Bullet-Points einzustreuen. Und es ist fast alles Gameplay – denn das ist es, was die Jugend von heute verlangt und fordert.Der erstaunliche Missbrauch des Marketingbudgets wird mit einigen Überraschungen und Spiele-Demos enden, die von den ungewaschenen Massen gespielt werden können. Darunter Carrion, Disc Room und sogar ein unangekündigtes Spiel. Vielleicht auch ein weiteres Spiel, wer weiß schon, wohin das am Ende alles führt.Fans und Verleumder von Devolver Digital können die unnötig komplizierte Erzählung der laufenden Saga nachholen, indem sie sich die letztjährige Ausgabe von Devolver Direct ansehen und ihre uninformierten Spekulationen auf Discord beginnen oder fortführen."