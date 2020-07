Devolver Digital: Ego-Marketing-Simulator: Devolverland Expo

Am Ende der Devolver-Direct-Konferenz ist die Devolverland Expo angekündigt worden - ein Marketing-Simulator aus der Ego-Perspektive, der von Flying Wild Hog Rzeszow entwickelt wurde und in einem verlassenen Kongresszentrum spielt, das sehr schwer an den Veranstaltungort der E3 errinnert (Los Angeles Convention Center). Auf der "Messe zum Nachspielen" werden jedenfalls die Spiele von Devolver Digital ausgestellt, z.B. Fall Guys, Carrion, Disc Room, Shadow Warrior 3, Serious Sam 4, Blightbound und Olija. Die "Devolverland Expo" kann kostenlos bei Steam runtergeladen werden."Nachdem die jährliche Spielemesse auf mysteriöse Weise abgesagt wurde. Brecht ihr in das Kongresszentrum ein und umgeht die fortschrittlichen Sicherheitssysteme, um die Überbleibsel von Gameplay-Trailern und Werbevideos von allen in der Devolver Direct vorgestellten Spielen und andere Geheimnisse, die durch die Absage der Expo verloren gegangen sind, zu entdecken und zurückzuholen."