The future begins again on June 12. pic.twitter.com/uP6H7Q5e1n



— Devolver Digital (@devolverdigital) June 2, 2021

Auch Devolver Digital plant in diesem Jahr wieder eine eigene Pressekonferenz, die im Umfeld der E3 stattfinden soll. Auf Twitter lässt der (Indie-)Publisher wissen, dass man am 12. Juni sein Portfolio vorstellen will. Zu welcher Uhrzeit und über welche (Streaming-)Plattformen wird allerdings noch nicht kommuniziert.Ebenfalls für den 12. Juni ist die Pressekonferenz von Ubisoft datiert, die ab 21 Uhr im Format "Ubisoft Forward" übertragen wird. In der Vergangenheit hat sich Devolver einen Namen für die E3-Auftritte gemacht, weil man bei der Präsentation der Spiele einen etwas anderen und unterhaltsamen Ansatz mit einem gewissen Augenzwinkern gewählt hatte.