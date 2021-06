Devolver Digital: Durchgeknallte E3-Show: Devolver MaxPass+ Showcase - Monetization as a Service

Die E3-Pressekonferenz von Devolver Digital war wieder einmal ungewöhnlich bis bescheuert - und ist damit eine willkommene Abwechslung zu den Veranstaltungen anderer Publisher. Obgleich in der Devolver-Showcase auch die eigenen Spiele präsentiert werden, spart der Publisher in der Show nicht mit Kraftausdrücken, Albernheiten und Seitenhieben auf die Spiele-Branche. Diesmal wird mit dem "Devolver MaxPass+" eine neue Ära im Bereich "Monetization as a Service" eingeführt. So hat der selbst ernannte "Publisher von waffenfähigen Videospielen" den Devolver MaxPass+ angekündigt - einen komplett kostenfreien Abodienst, der das gesamte "Devolver-Digital-Repertoire" inklusive aller kommenden Titel als Premium-Kaufangebote zur Verfügung stellt - also ein kostenloser Abo-Dienst für dessen Dienste bzw. Spiele man zahlen muss.Devolver Digital: "Devolver MaxPass+ bietet eine revolutionäre neue Möglichkeit um Fans dazu zu bewegen, im heimeligen Umfeld eines Abo-Dienstes weiterhin für Inhalte zu bezahlen. Ein No-Cost-Abo für die absolute Premium-Kundschaft das Zugang zu dutzenden, potentiell hunderten, Premium-Inhalten bittet, die nur einer ausgewählten Gruppe an allerbesten Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung steht."Auszug aus der "Pressemitteilung": "Neben den neuen Titeln, die mit dem Devolver MaxPass+ angekündigt wurden, hat der unglaublich attraktive Publisher auch eine Reihe gemütlicher, jedoch unbezahlbarer formeller Outfits enthüllt, die ab sofort für 'Devolver MaxPass+'-Mitglieder verfügbar sind, die ihre unbedingte Hingabe an ihr 'Devolver MaxPass+'-Abo Zuhause, auf der Arbeit und vor Gericht zur Schau stellen wollen. Zu guter Letzt: Devolver Digitals kompletter Steam-Katalog ist ab sofort im Devolver MaxPass+ as Premium-Kaufangebot verfügbar. Die Titel sind nicht Teil der monatlichen Zahlungen (wenn es denn welche gäbe, gibt es aber nicht). Jedes dieser Highlights ist kurzzeitig zu einem rabattierten Preis verfügbar, dabei reichen die Rabatte von 'beleidigend' bis zu 'Wir geben euch Geld, wenn ihr das hier nehmt'. Konsumiert es jetzt, unter devolvermaxpassplus.com ."