Bloodborne: From Software hatte ursprünglich größere Pläne für Father Gascoigne - 4Players.de

Hidetaka Miyazaki und sein Team von From Software hatten offenbar größere Pläne für Father Gascoigne, die über den frühen Bosskampf hinausgingen. Das geht zumindest aus den Erkenntnissen des Data Miners Lance McDonald hervor, der laut DualShockers gleichzeitg auch als Experte für From Software und deren Programmiercodes gilt.Bei seinen erneuten Nachforschungen ist er jetzt auf Codezeilen und Sequenzen gestoßen, die in der Version 1.0 nicht fertiggestellt wurden. Die Rekonstruktion der Alpha-Version belegt laut McDonald, dass der Spieler ursprünglich auf der Großen Brücke auf Gascoigne treffen sollte - allerdings nicht als Bossgegner, sondern als Jäger, der gerade gegen Feinde kämpft. Anstatt sich mit ihm anzulegen, unterstützte man ihn in der Alpha-Version. Und mehr noch: Nach der Sequenz schloss sich Gascoigne offenbar sogar dem Spieler als NPC an revangierte sich für die Hilfe, indem er jetzt im Gegenzug an der Seite des Spielers kämpfte.McDonald nennt allerdings keine Details, wie lange diese Gemeinschaft Bestand hatte oder ob sie nur auf einen kleinen Bereich beschränkt war. Allerdings ist er bei seinen Nachforschungen auch auf unbenutzte Dialogzeilen der Figur gestoßen und hat festgestellt, dass sich auch von Gegnern besiegt werden konnte. Man hätte Father Gascoigne also noch vor seiner Transformation kennengelernt, was sowohl dem Charakter als auch der Story insgesamt mehr Tiefe verliehen hätte.Letztes aktuelles Video: DLC-Launch-Trailer